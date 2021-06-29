Потерю секретных документов об эсминце Defender назвали человеческой ошибкой

Секретные документы британского Минобороны потерял сотрудник правительства, он сам сообщил об этом. Чиновника временно лишили доступа к засекреченной информации, рассказал на заседании парламента замминистра обороны Великобритании Джереми Куин, передала «Би-би-си».

Промокшие от дождя бумаги нашли в графстве Кент. Они лежали за автобусной остановкой. Материалы обнаружил местный житель и передал их «Би-би-си». Медиахолдинг опубликовал выдержки, сами файлы отдали полиции.

Куин пообещал провести тщательное расследование, назвав случившееся человеческой ошибкой.

Среди секретных страниц были планы по проходу эсминца Defender у берегов Крыма 23 июня. Также там обсуждалась вероятная реакция России на проход эсминца.

Результаты расследования могут появиться на этой неделе. Также в Минобороны пересмотрят порядок обращения с секретными сведениями.

При этом замминистра дал понять, что «Би-би-си» не будут обвинять в раскрытии гостайны.

По словам Куина, изначальная ошибка была не в публикации, а в том, что документы попали не туда, куда следовало.