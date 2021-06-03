Человеческие кости нашли у особняка Меган Маркл и принца Гарри

Человеческие кости обнаружили во время ландшафтных работ рядом с особняком Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито, штат Калифорния. Об этом сообщило Daily Mirror.

Рабочие вызвали полицию, которая направила находку на экспертизу.

«Работа на объекте была сразу же остановлена, и на место вызвали полицейских. Для такого места, как Монтесито, это настоящее происшествие», — рассказал источник издания.

В ходе расследования ученые-антропологи установили, что останки могут принадлежать еще коренным жителям этих мест — членам племени чумаши. Они обитали в районе современного Монтесито 11 тысяч лет назад.

Герцог и герцогиня Сассекские купили особняк с девятью спальнями, 16 ванными комнатами, спа-салоном, теннисным кортом и театром в 2020 году. Дом супругов расположен в фешенебельном районе. Принц Гарри и Маркл купили его у российского предпринимателя почти за 15 миллионов долларов, а сам он ранее заплатил за эту недвижимость почти вдвое больше. По соседству с внуком королевы Британии живут и другие американские знаменитости. Однако именно после переезда герцогов Сассекских горожане стали жаловаться на обилие туристов и папарацци, написали «Дни.ру».