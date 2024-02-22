Мир 22 февраля 2024, 20:40 Челябинский бизнесмен попал под санкций Британии Председатель совета директоров «Мечел» Зюзин оказался под санкциями Британии Pxhere

Читать 360tv в

Великобритания расширила пакет санкций в отношении российских предприятий и бизнесменов. Новый список опубликовали на сайте правительства страны.

Под санкциями оказался председатель совета директоров публичного акционерного общества «Мечел» Игорь Зюзин. Список также пополнил Челябинский кузнечно-прессовый завод, принадлежащий семье депутата Госдумы Валерия Гартунга.

Реклама

Великобритания расширила санкционный список в отношении России еще на 50 позиций. В Министерстве иностранных дел королевства сообщали, что ограничения нацелены на ключевые источники доходов России. Помимо этого, страна ввела ограничения против китайских, турецких и белорусских фирм.

Ранее Европейский союз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций, который опубликуют к 24 февраля. В него войдут около 200 физических и юридических лиц, предприятия оборонно-промышленного комплекса и фирмы, которые якобы обходят введенные ограничения.

Хотя он еще не вступил в силу, ЕС принялся обсуждать следующий. Страны уже ведут переговоры по 14-му пакету, который будет включать новые экономические меры.