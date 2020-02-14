    14 февраля 2020, 14:54

    Челябинские власти выплатят 200 тысяч рублей семье погибших в Таиланде детей

    Дарья Морозова

    Руководство Челябинска решило выплатить из городского бюджета 200 тысяч рублей семье, потерявшей детей при столкновении катеров в Таиланде. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на министра социальных отношений региона Ирину Буторину.

    Генконсул России в Пхукете Владимир Соснов рассказал, что тайские власти также готовы заплатить пострадавшим около 140 тысяч долларов, еще примерно два миллиона перечислит страховая компания.