Челябинские власти выплатят 200 тысяч рублей семье погибших в Таиланде детей
Руководство Челябинска решило выплатить из городского бюджета 200 тысяч рублей семье, потерявшей детей при столкновении катеров в Таиланде. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на министра социальных отношений региона Ирину Буторину.
Генконсул России в Пхукете Владимир Соснов рассказал, что тайские власти также готовы заплатить пострадавшим около 140 тысяч долларов, еще примерно два миллиона перечислит страховая компания.