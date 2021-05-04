Челябинские туристы застряли в Гималаях из-за отмены перелетов

Группа челябинских туристов с основателем студии Ruvison Алексеем Левиным в составе не может вернуться домой после отмены авиаперелетов в Непале. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Вывозной рейс назначен на 6 мая, но туристы не успевают до этого времени доехать в аэропорт.

«Мы чисто физически не успеем спуститься с гор и сможем быть в столице Непала — Катманду — только после 8 мая», — рассказал Левин.

Уточняется, что они могут успеть вернуться, если арендуют вертолет, но это стоит пять тысяч долларов.