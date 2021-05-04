facebook_pixel
    04 мая 2021, 18:23

    Челябинские туристы застряли в Гималаях из-за отмены перелетов

    Дарья Морозова

    Группа челябинских туристов с основателем студии Ruvison Алексеем Левиным в составе не может вернуться домой после отмены авиаперелетов в Непале. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Вывозной рейс назначен на 6 мая, но туристы не успевают до этого времени доехать в аэропорт.

    «Мы чисто физически не успеем спуститься с гор и сможем быть в столице Непала — Катманду — только после 8 мая», — рассказал Левин.

    Уточняется, что они могут успеть вернуться, если арендуют вертолет, но это стоит пять тысяч долларов.