Чеки на продукты для малоимущих граждан появятся во Франции

Госсекретарь Франции Оливия Грегуар рассказала, что правительство планирует ввести чеки на продукты для граждан с низкими доходами. Об этом сообщила НСН со ссылкой на BFM.

Она уточнила, что это мера поддержки примерно для девяти миллионов французов.

«Мы хотим предоставить срочную помощь на питание в размере 100 евро на домохозяйство и дополнительно 50 евро на ребенка», — рассказала Грегуар.

Она добавила, что законопроект об этом будет представлен в кабинете министров 6 июля.