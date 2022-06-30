facebook_pixel
    30 июня 2022, 11:55

    Чеки на продукты для малоимущих граждан появятся во Франции

    Дарья Морозова

    Госсекретарь Франции Оливия Грегуар рассказала, что правительство планирует ввести чеки на продукты для граждан с низкими доходами. Об этом сообщила НСН со ссылкой на BFM.

    Она уточнила, что это мера поддержки примерно для девяти миллионов французов.

    «Мы хотим предоставить срочную помощь на питание в размере 100 евро на домохозяйство и дополнительно 50 евро на ребенка», — рассказала Грегуар.

    Она добавила, что законопроект об этом будет представлен в кабинете министров 6 июля.