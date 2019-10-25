Чеканку британских монет в честь Brexit приостановили из-за новой отсрочки

Джонсон: ЕС продлит срок Brexit Подробнее

Ранее на этой неделе британский премьер Борис Джонсон заявил, что готов к отсрочке Brexit, если Палата общин поддержит проведение всеобщих выборов в стране 12 декабря.

25 октября представители 27 стран-членов ЕС согласились поставить выход Британии на паузу, чтобы не допустить неконтролируемого Brexit. За время отсрочки британские парламентарии должны обсудить параметры выхода из ЕС, согласованные Джонсоном.

«Мы приостановили выпуск монет по случаю Brexit. В должный срок мы примем окончательное решение», — заявил представитель казначейства.

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Всего к 31 октября планировалось выпустить три миллиона памятных монет по 50 пенсов. В течение следующего года к ним должны были добавиться еще семь миллионов.

До настоящего момента отчеканили всего тысячу памятных монет. Из-за редкости их стоимость может взлететь до 800 фунтов стерлингов каждая (65,5 тысячи рублей).