Чек на имя Курта Кобейна нашли в американском подвале

Владелец магазина грампластинок Easy Street Records случайно нашел в подвале ценный банковский чек. Оказалось, что он принадлежал лидеру нашумевшей группы Nirvana Курту Кобейну. Фотографии документа опубликовал в Instagram директор магазина Мэтт Вон.

На кадрах запечатлен чек от 6 марта 1991 года с гонораром 26,57 доллара. Эта сумма выписана на имя Кобейна, который должен был получить деньги от организации Broadcast Music. Компания занимается сбором средств с вещателей от имени исполнителей и их дальнейшим переводом.

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Как пишет CNN, Вон открыл магазин в Сиэтле в 1988 году, а в 2001 организовал в помещении еще и кафетерий. После этого в заведении выступали многие известные исполнители, в их числе Лана дель Рей, Элвис Костелло и другие.

«На прошлой неделе я разбирал всякие вещи в подвале и, видно, в ожидании момента озарения перебирал каждую мелочь. Вот так откуда-то выпал и этот тонкий лист бумаги», — поделился владелец магазина.

Он добавил, что кроме чека нашел еще пропуск за кулисы и платежное поручение, согласно которому музыкант должен был заплатить за аренду квартиры 177 долларов. Вот предположил, что Кобейн мог хранить документы как память о чем-то или они были для него своеобразным талисманом.

Культовый музыкант Курт Кобейн был лидером группы Nirvana. Коллектив создали в 1987 году и после выхода песни Smells Like Teen Spirit группа стала очень популярной. Nirvanа распалась в 1994 году после смерти исполнителя. Кобэйну было всего 27 лет, когда его нашли мертвым в собственном доме.