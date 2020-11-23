Чехию признали лидером по смертности от COVID-19 в Евросоюзе

Наибольшее число смертей от COVID-19 за последние 14 дней в пересчете на 100 тысяч населения зафиксировано в Чехии — 23,4. Второе место заняла Бельгия — 22,1, Болгария — третье (17,2). За последние сутки в Чехии было выявлено 3187 новых случаев инфицирования.

Об этом сообщил Минздрав республики со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). В пятерку лидеров по смертности также вошли Польша (14,3) и Словения (14).

По последним данным, в Чехии с начала пандемии заболели 491,6 тысяч человек. Умерли 7164 пациента, почти половина скончалась в ноябре. С октября в республике действует режим ЧС. Возможно, с 30 ноября власти разрешат работать небольшим непродовольственным магазинам, косметическим салонам и парикмахерским.

В группу стран с эпидемиологической ситуацией, «вызывающей серьезную озабоченность», в ECDC отнесли Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Данию, Францию, Венгрию, Исландию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Словению, Словакию, Испанию, Швецию и Великобританию.

«Несмотря на то, что во всех странах наблюдалось общее повышение уровня тестирования, оно не объясняет полной эпидемиологической картины в этих государствах. Оно скорее указывает на обострение эпидемиологической ситуации. Поэтому общая вероятность заражения населения этих стран очень высока», — сказано в тексте, опубликованном на сайте ECDC.

Накануне основатель Microsoft Билл Гейтс высказал предположение, что новая пандемия охватит человечество в худшем случае в ближайшие три года, в лучше — через 20 лет.