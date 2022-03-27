Чехия заморозила имущество россиян на десятки миллионов долларов

Чехия заморозила имущество российских бизнесменов на десятки миллионов долларов. Решение властей страны озвучил премьер-министр Петр Фиала.

Он сказал, что принятые меры коснулись только предпринимателей, чьи действия тем или иным образом связаны с правительством РФ. Его заявление опубликовало РИА «Новости».

«В связи с действиями на Украине в последние недели в Чехии в качестве санкций было заморожено имущество тех российских бизнесменов, которые связаны с властями России, на сотни миллионов крон, и данный процесс будет продолжен», — сказал Фиала.

Дальнейшая борьба со сторонниками спецоперации требует изменения чешского законодательства, отметил он. Это связано с тем, что часть их активов во многих случаях входит в состав имущества той или иной компании с большим числом владельцев.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее целью российские власти назвали уничтожение военных объектов противника и устранение группировок националистов. По их словам, мирному населению со стороны Вооруженных сил РФ ничего не угрожает, вся кампания ведется с целью защиты русскоязычного населения.

Ряд западных стран высказались против действий России на территории Украины. С конца февраля Европа и Америка вводят санкции. Ограничения направлены как на экономические и дипломатические процессы, так и на отдельных граждан России. В основном это политические деятели и их сторонники.