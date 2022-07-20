Министерство обороны Чехии проведет переговоры с США о закупке истребителей F-35. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр республики Петр Фиала, написал ТАСС.

Политик уточнил, что в целом речь идет о 24 самолетах.

Самолеты F-35 Lightning II являются представителями серии многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанных компанией Lockheed Martin. Всего воздушные средства представлены в трех вариантах.

В начале мая президент Чехии Милош Земан официально разрешил гражданам страны принимать участие в боевых действиях против мирного населения Донбасса на стороне украинских националистов, писал RT.

Ему подали обращения больше 300 жителей Чехии, 103 просьбы оказались удовлетворены.