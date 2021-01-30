Чехия закрыла въезд в страну для иностранцев

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране власти Чехии запретили въезд иностранцам за исключением поездок к родственникам, ради образования и получения медицинской помощи, для участия в свадьбах и похоронах.

По данным Чешского радио, в республику смогут приехать иностранцы, которые учатся, работают или обладают разрешением на проживание в стране. Исключения распространяются также на водителей грузовиков, которые перевозят грузы с целью снабжения населения.

Запрет будет действовать до 15 февраля.

МИД Чехии на своей странице в Twitter подчеркнул, что меры принята вслед за другими европейскими странами и соответствует введенному в стране режиму чрезвычайной ситуации.

Париж запретил пересечение границ иностранцам и гражданам Франции. Исключение сделано для въезжающих из Евровсоюза при наличии отрицательного ПЦР-теста.