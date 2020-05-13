Чехия заявила о желании наладить отношения с РФ на уровне глав МИД

Чешская сторона после очередного обострения отношений с Россией хочет наладить диалог на уровне глав МИД. Такое заявление сделал министр иностранных дел Томаш Петршичек.

«Необходимо выбрать, прежде всего, темы и рамки консультаций с РФ, которые мы предложили на основе статьи 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между нашими странами от 1993 года. Не хочу посредством СМИ ничего заранее передавать российской стороне. Ожидаю, что мы могли бы начать консультации на уровне министров иностранных дел» — сказал он во время выступления по Чешскому телевидению. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пока речь идет об обмене нотами и контактами между министерствами и посольствами. Петршичек оценил отношения между странами на двойку (по чешской системе оценок — на четверку). Он признал, что между РФ и Чехией сейчас много недопонимания, но конкретизировать не стал.

«Мы хотим затронуть все те темы, которые обременяют наши взаимоотношения», — подчеркнул министр.

Ранее в чешских СМИ появились новости о том, что к приматору Праги и старостам двух районов города приставлена полицейская охрана. На такие меры пошли после того, как в районе Прага-6 сняли памятник маршалу Коневу, в районе Прага-Ржепорыйе установили мемориал власовцам, а площадь перед российским посольством РФ переименовали в честь политика Бориса Немцова. Журналисты написали, что в чешскую столицу якобы прилетел дипломат из РФ с ядом и хочет отравить этих чиновников.

Посольство России в Чехии опровергло эту информацию, назвав ее «вопиющей и гнусной». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал сообщения чешских СМИ «уткой». Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никаких доказательств таким заявлениям нет.