Чехия захотела заменить Россию в СПЧ ООН

Чехия планирует занять место России в Совете ООН по правам человека. Страна уже подала для необходимую заявку, сообщил чешский МИД в Twitter.

В министерстве заявили, что РФ должна ответить «за агрессию, человеческие страдания и разрушения на Украине».

«Поэтому ее членство в Совете ООН по правам человека было приостановлено. Чешская Республика хочет заменить Россию в Совете, мы только что подали свою кандидатуру», — сказано в публикации.

В МИД добавили, что поддержка прав человека является приоритетом чешского правительства.

Резолюцию о приостановке участия России в СПЧ ООН приняли 7 апреля. За проголосовали 93 государства. Еще 24 высказались против, а 58 воздержались. Документ подготовили несколько западных стран, в том числе США, Украина и Латвия. Среди воздержавшихся — Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.

Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил о досрочном выходе России из СПЧ ООН.