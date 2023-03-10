Мир 10 марта 2023, 01:16 Чехия захотела пересмотреть договора с Россией и получить аренду «задним числом» SZ: Чехия решила потребовать от России арендную плату за землю по советским договорам РИА «Новости»

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Правительство Чехии решило аннулировать задним числом договора о безвозмездной передаче СССР, а потом России, права на пользование 40 земельными участками. Об этом написал обозреватель издания Seznam zprávy.

Более 40 лет назад СССР и Чехословакия заключили договор о бесплатном пользовании участками для дипломатических миссий, после это право унаследовала Российская Федерация.

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«Когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Чехии за аренду. Министерство иностранных дел Чехии уже подсчитало сумму долга за аренду, которая достигает десятков миллионов крон. В министерстве не раскрыли точную сумму и детали», — говорится в материале.

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По данным издания, Чехия хочет таким образом «привести в порядок» имущественные отношения с Россией. Помещениями представительства в Чехии останутся пять объектов РФ — посольство, резиденция посла и его заместителя, здание Консульства и Российский культурный центр.