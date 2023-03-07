Мир 07 марта 2023, 00:50 Чехия захотела купить у Швейцарии немецкие танки Leopard 2 SRF: Чехия вслед за ФРГ подала Швейцарии запрос на покупку танков Leopard 2 Unsplash

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Чехия подала Швейцарии заявку на покупку танков Leopard 2 производства ФРГ, сообщила глава федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд в эфире телеканала SRF. Ранее с аналогичным запросом обратилась Германия.

«Да, у нас есть запрос из Германии, а между тем есть еще запрос из Чехии. Мы хотим <…> сохранить определенный запас, чтобы мы могли гарантировать безопасность нашей стране. Кроме того, будет определенное количество танков, которые нам не нужны и которые могут быть поставлены, если парламент решит их списать», — прокомментировала Амхерд возможный экспорт танков.

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Германия отправила Швейцарии аналогичную заявку, гарантировав при этом, что эти боевые машины не будут отправлены на Украину — они нужны для восполнения запасов техники в странах НАТО и ЕС. Швейцария располагает 134 модернизированными танками Leopard 2, для их экспорта требуется особое разрешение парламента.

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Парламент должен внести поправки в законодательство. В случае, если поправки будут внесены, Швейцария получит возможность покупать и продавать вооружение любым странам.