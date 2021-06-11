Чехия выступила за создание «хотя бы элементарного» уровня доверия между Россией и НАТО

В Чехии сочли необходимым налаживать отношения в формате Россия — НАТО. Страна поддержит усилия блока в этом направлении на предстоящем саммите в Брюсселе.

Рекомендации для делегации страны, которую возглавит президент Милош Земан, одобрило правительство республики. Документ процитировал сайт Aktualne.

«НАТО на саммите должно было бы подтвердить <…> систематические усилия, направленные на профилактику возникновения [вооруженного] конфликта [с Россией], создания хотя бы элементарного уровня взаимного доверия», — отмечено в рекомендациях.

Вместе с тем, считают в Чехии, Североатлантическому альянсу нужно заняться укреплением «эффективной обороноспособности» и политики устрашения по отношению к РФ. Все это должно сочетаться с поиском взаимных интересов в политике и дипломатии. Позиции блока по отношению к конфликту на востоке Украины и «гибридным угрозам» с российской стороны должна остаться жесткой.

Страны НАТО в ближайшее время намерены наращивать коммерческую и военную активность в Арктике.