Чехия выступила за ограничения в выдаче виз россиянам

Чехия выступила за ограничения в выдаче виз гражданам России. Его не планируют распространять на представителей оппозиции, заявил чешский премьер Петр Фиала на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Чехия одной из первых стран после 24 февраля перестала выдавать визы гражданам РФ. Подобными действиями мы высылаем ясный сигнал российскому обществу», — процитировало чешского премьера РИА «Новости».

Фиала уточнил, что это не означает, что визы не будут выдавать по гуманитарным соображениям и представителям российской оппозиции.

Ожидается, что дискуссия по вопросу выдачи виз гражданам РФ развернется на неформальном заседании глав МИД стран ЕС, которое пройдет 30–31 августа в Праге. Чехия до конца этого года председательствует в ЕС.

Ранее сообщалось, что полный запрет на выдачу жителям России шенгенских виз не получит единогласной поддержки в Евросоюзе. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Однако он считает, что более избирательно относиться к выдаче виз все же стоит.