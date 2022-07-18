Чехия выступила с идеей пересмотра основ отношений России и Евросоюза

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что предложит странам ЕС пересмотреть основы отношений с Россией. По его словам, это нужно сделать с учетом «новых угроз». Чехия является председателем Совета Евросоюза.

«Я призову в выступлении подумать, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России», — сказал он перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. Его процитировало РИА «Новости».

Подробное обсуждение, по его словам, может состояться во время неформальной встречи глав МИД ЕС в конце августа в Праге.

«Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности враждебности, нам надо быть подготовленными к российским угрозам», — сказал Липавский.

Страны Запада после начала российской спецоперации на Украине ввели пакет новых жестких антироссийских санкций. По мнению президента РФ, политика сдерживания и ослабления Россия — долгосрочная стратегия западных государств. Он считает, что санкции нанесут существенный удар всей мировой экономике.