Мир 03 февраля 2023, 15:48 Чехия выступила против прямого участия НАТО в украинском конфликте Новый президент Чехии Павел высказался против прямого участия НАТО в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Исключением из оказания помощи киевскому режиму должно стать ядерное оружие и прямое участие НАТО в украинском конфликте. Такое мнение выразил новый президент Чехии Петр Павел в интервью агентству Bloomberg.

По его мнению, страны Альянса не должны «накладывать каких-либо ограничений на оборудование», но и открыто участвовать в конфликте не стоит.

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«Единственным исключением должно быть ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте», — сказал он.

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Новоизбранный президент Чехии уже выражал свою решительную поддержку Западу по оказанию военной помощи Украине. Он заверил, что ограничений на поставки не должно быть.

О новом главе государства стало известно 28 января. Петр Павел — отставной генерал, экс-председатель Военного комитета НАТО. Он сменит нынешнего главу страны Милоша Земана 8 марта.

Павел станет четвертым президентом Чехии. Во время первой пресс-конференции он сказал, что на новом посту будет отстаивать интересы жителей страны вне зависимости от того, как они голосовали на выборах.