Чехия вычеркнет Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом

В Чехии решили исключить Россию из перечня стран с экстремальным риском заражения SARS-CoV-2. Запрет жителям республики на поездки в РФ перестанет действовать с 23 августа.

Глава чешского Минздрава Адам Войтех озвучил принятое правительством решение на пресс-конференции, сообщило РИА «Новости».

«Правительство приняло решение с понедельника, 23 августа, исключить из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом Россию, Тунис и Индию», — уточнил он.

Перечень сформировали в конце июня 2021 года. Мера действовала весь июль, затем ее продлили на август.

Чешским гражданам запретили ездить во включенные в список государства из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 и новых мутаций коронавируса. Фигурировали в нем 14 государств. Ограничения ввели и по въезду в республику.

Популярные популярные у туристов из Чехии страны — Бразилия, Непал, Парагвай, Перу и другие — до сих пор находятся в перечне.