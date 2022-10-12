Чехия запретила въезд российским туристам | 360°

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Чехия запретила въезд российским туристам

Глава МИД Чехии Липавский объявил о запрете въезда россиян с туристическим шенгеном

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Чехия ограничит въезд в страну для россиян с туристическими шенгенскими визами с 25 октября. Такое заявление сделал глава чешского МИДа Ян Липавский, сообщило iDNES.

«Россиян с краткосрочными визами не пустят в Чехию», —  отметил дипломат.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства Чехии, на котором обсуждалось восстановление Украины и гуманитарная помощь беженцам.

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По словам Липавского, запрет на выдачу виз не будет действовать в отношении студентов из Белоруссии, но при условии, если они получают стипендии в учебных заведениях.

Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами с 19 сентября. Кроме того, граждане РФ, которые владеют недвижимостью в Эстонии, больше не смогут получить визу для посещения страны.

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