Чехия запретила въезд российским туристам | 360°

Важное 12 октября 2022, 18:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Чехия запретила въезд российским туристам Глава МИД Чехии Липавский объявил о запрете въезда россиян с туристическим шенгеном РИА Новости

Читать 360tv в

Чехия ограничит въезд в страну для россиян с туристическими шенгенскими визами с 25 октября. Такое заявление сделал глава чешского МИДа Ян Липавский, сообщило iDNES.

«Россиян с краткосрочными визами не пустят в Чехию», — отметил дипломат.

Реклама

Соответствующее решение было принято на заседании правительства Чехии, на котором обсуждалось восстановление Украины и гуманитарная помощь беженцам.

Реклама

По словам Липавского, запрет на выдачу виз не будет действовать в отношении студентов из Белоруссии, но при условии, если они получают стипендии в учебных заведениях.

Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами с 19 сентября. Кроме того, граждане РФ, которые владеют недвижимостью в Эстонии, больше не смогут получить визу для посещения страны.

1 0 0 0 0 0