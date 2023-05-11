11 мая 2023, 08:51
Чехия увеличит мощности нефтепровода TAL для снижения зависимости от России
Чехия увеличит мощности нефтепровода TAL для отказа от поставок нефти по «Дружбе»
Чехия решила уменьшить зависимость от поставок нефти по трубопроводу «Дружба» из России. Для этого она увеличит в 2024 году мощности трансальпийского нефтепровода TAL. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петра Фиалы.
«Трубопроводный оператор MERO и консорциум TAL достигли договоренности о реализации проекта (по расширению мощности нефтепровода — прим. ред.), который должен быть завершен в 2024 году», — сказал Петр Фиала после встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони.
Реклама
Трубопровод TAL соединяет Триест, где стоят танкеры с нефтью со всего мира, с Германией. Из ФРГ нефть по трубопроводу IKL доставляют в Чехию.
Чешской стороне надо импортировать семь-восемь миллионов тонн. Сейчас половина из них приходится на поставки по «Дружбе», другая часть — по IKL. Мелони подчеркнула, что Европе нельзя быть энергозависимой.
Чехия
Нефть
Реклама
Реклама