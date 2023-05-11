Мир 11 мая 2023, 08:51 Чехия увеличит мощности нефтепровода TAL для снижения зависимости от России Чехия увеличит мощности нефтепровода TAL для отказа от поставок нефти по «Дружбе» Pxhere

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Чехия решила уменьшить зависимость от поставок нефти по трубопроводу «Дружба» из России. Для этого она увеличит в 2024 году мощности трансальпийского нефтепровода TAL. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петра Фиалы.

«Трубопроводный оператор MERO и консорциум TAL достигли договоренности о реализации проекта (по расширению мощности нефтепровода — прим. ред.), который должен быть завершен в 2024 году», — сказал Петр Фиала после встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони.

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Трубопровод TAL соединяет Триест, где стоят танкеры с нефтью со всего мира, с Германией. Из ФРГ нефть по трубопроводу IKL доставляют в Чехию.

Чешской стороне надо импортировать семь-восемь миллионов тонн. Сейчас половина из них приходится на поставки по «Дружбе», другая часть — по IKL. Мелони подчеркнула, что Европе нельзя быть энергозависимой.