Чехия стала лидером европейского антирейтинга по смертям от коронавируса

Всего в стране выявили 335 102 случая заражения коронавирусом. Количество смертей с начала пандемии составило 3251 случай, из которых 1722 произошли за последние две недели.

В перерасчете на 100 тысяч населения для Чехии показатель смертей составил 17,8. На втором месте расположилась Бельгия с показателем 10,5. Замыкает тройку Венгрия с индексом 6,9 смертей на 100 тысяч жителей.

С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, который продлили до 20 ноября. В стране закрыты школы, вузы, предприятия общепита, непродовольственные магазины, кинотеатры и учреждения культуры.

Жителям нельзя выходить на улицу без причины. Наличием маски обязательно везде. До 3 ноября с 21:00 до 5:00 в стране действует комендантский час.

Как сообщил «Царьград», мировое лидерство по приросту новых случаев заражения коронавирусом сохранили США. За сутки положительный анализ выявили у 99 321 человека, умерли 1030 человек.