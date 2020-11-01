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    01 ноября 2020, 21:14

    Чехия стала лидером европейского антирейтинга по смертям от коронавируса

    Анатолий Минкин

    Количество смертей пациентов с коронавирусом в Чехии за последние две недели значительно выросло. В пересчете на 100 тысяч населения страна стала лидером антирейтинга среди стран Евросоюза. Об этом свидетельствую данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
    Чехия стала лидером европейского антирейтинга по смертям от коронавируса

    Всего в стране выявили 335 102 случая заражения коронавирусом. Количество смертей с начала пандемии составило 3251 случай, из которых 1722 произошли за последние две недели.

    В перерасчете на 100 тысяч населения для Чехии показатель смертей составил 17,8. На втором месте расположилась Бельгия с показателем 10,5. Замыкает тройку Венгрия с индексом 6,9 смертей на 100 тысяч жителей.

    С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, который продлили до 20 ноября. В стране закрыты школы, вузы, предприятия общепита, непродовольственные магазины, кинотеатры и учреждения культуры.

    Жителям нельзя выходить на улицу без причины. Наличием маски обязательно везде. До 3 ноября с 21:00 до 5:00 в стране действует комендантский час.

    Как сообщил «Царьград», мировое лидерство по приросту новых случаев заражения коронавирусом сохранили США. За сутки положительный анализ выявили у 99 321 человека, умерли 1030 человек.