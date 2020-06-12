Чехия согласилась на переговоры с Россией по памятнику Коневу
Чехия согласилась на предложение России обсудить снос памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на сообщение МИД Чехии.
Москва пока что ничего не ответила, заявили в Праге.
Чешские власти и муниципалитеты ухаживают за военными захоронениями и памятниками россиянам, отметили в министерстве. После сноса памятник Коневу отправили в хранилище, после чего его отправят в музей ХХ века.
При этом в МИДе Чехии посчитали, что в России не ухаживают должным образом за памятниками своих же героев.
В начале апреля власти Праги снесли памятник Коневу. Демонтаж вызвал разногласия властей и дипмиссий Чехии и России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что демонтированный памятник нужно восстановить на территории Чехии или России, напомнило агентство Ura.ru.