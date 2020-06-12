Чехия согласилась на переговоры с Россией по памятнику Коневу

Москва пока что ничего не ответила, заявили в Праге.

Чешские власти и муниципалитеты ухаживают за военными захоронениями и памятниками россиянам, отметили в министерстве. После сноса памятник Коневу отправили в хранилище, после чего его отправят в музей ХХ века.

При этом в МИДе Чехии посчитали, что в России не ухаживают должным образом за памятниками своих же героев.

В начале апреля власти Праги снесли памятник Коневу. Демонтаж вызвал разногласия властей и дипмиссий Чехии и России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что демонтированный памятник нужно восстановить на территории Чехии или России, напомнило агентство Ura.ru.