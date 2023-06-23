Мир 23 июня 2023, 22:21 Чехия с 1 июля ужесточит правила оплаты жилья для украинских беженцев Чехия опасается массовой миграции украинских беженцев из-за новых правил оплаты жилья РИА «Новости»

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Чехия с 1 июля введет новые правила оплаты жилья для украинских беженцев. Это, по мнению Seznam Spravy, повысит риски нехватки жилой площади и массового возвращения украинцев домой.

Новые правила предусматривают, что принимающие украинцев жители республики перестанут получать выплаты за размещение беженцев по старой схеме. Теперь им придется регистрироваться в реестре квартир и договоров и жить с украинцами под одной крышей.

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Если беженец будет проживать с зарегистрированной квартире, он будет получать пособие в три тысячи крон. Если без регистрации — 2400 крон. Также власти престанут платить за экстренное проживание тем людям, которые находятся в стране более 150 дней и не относятся к категории уязвимых групп населения.

Чешское министерство труда посчитало, что с действием новых правил возникнет угроза массовой нехватки жилья. Беженцы двинутся в центры и начнут массово уезжать на Украину, написало издание.

Ранее сообщалось. что число жителей Германии рекордно увеличилось за счет украинцев. население ФРГ выросло в 2022 году на 1,12 миллиона человек.