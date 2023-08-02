02 августа 2023, 11:48
Чехия разрешила 14 гражданам присоединиться к ВСУ
Irozhlas.cz: президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам вступить в ВСУ
Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам республики вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил сайт Irozhlas.cz.
Бывший президент страны Милош Земан во время пребывания на посту выдал гражданам страны 132 разрешения на вступление в ВСУ после 24 февраля 2022 года. Теперь это число увеличилось до 146.
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Павел отклонил восемь запросов на присоединение к украинской армии. Кроме того, неизвестно, сколько получивших разрешение действительно отправились участвовать в конфликте на Украине, указали авторы Irozhlas.cz.
Законы Чехии запрещают гражданам сражаться на стороне военных или полувоенных зарубежных формирований без разрешения президента. Эти требования могут распространяться на иностранцев с видом на жительство в республике.
Президент России Владимир Путин отмечал, что иностранные наемники несут значительные потери в рядах ВСУ. Глава государства назвал причиной массовой гибели этих бойцов их собственную глупость.
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