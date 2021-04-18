Чехия рассекретит отчет о взрыве во Врбетице

Правительство Чехии рассекретит документ о якобы причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице недалеко от города Злин в 2014 году. Об этом сказал премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Правительство Чехии утверждает, что имеет в распоряжении отчет местных спецслужб, подтверждающий причастность Москвы к случившемуся.

«Правительство это (отчет чешских спецслужб — прим. ред.) рассмотрит, правительство это рассекретит, и общественность об этом может узнать [подробности]», — привел его слова ТАСС.

Ранее власти Чехии заподозрили российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов в 2014 году, в результате которого погибли два человека. После этого политики объявили о высылке 18 российских дипломатов, которых обязали покинуть страну в течение 48 часов. Местные правоохранительные органы объявили в розыск Руслана Боширова и Александра Петрова, которые якобы замешаны в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.

«Дело Врбетице» обсудят на заседании глав МИД Евросоюза 19 апреля. В Кремле пока не прокомментировали обвинения в адрес России о причастности к взрывам. А первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров посчитал происходящее абсурдом. Он предложил чехам вспомнить еще 1914 год.

Стены посольства России в Праге облили кетчупом, чтобы изобразить кровь погибших в 2014 году. Полицейские задержали семь человек.