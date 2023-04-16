Мир 16 апреля 2023, 21:16 «Чехия против бедности».Тысячи человек вышли на митинг в центре Праги Idnes: около 35 тысяч чехов приняли участие в антиправительственном митинге в Праге РИА «Новости»

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Антиправительственный митинг началось на Вацлавской площади в центре Праги. В нем участвуют около 30-35 тысяч человек, написало сетевое издание Idnes.

Организатором митинга под девизом «Чехия против бедности» стала недавно созданная партия «Право. Уважение. Профессионализм» (ПУП). Протестующие вышли на улицу в 14:00 (15:00 по московскому времени).

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«Цель акции — обратить внимание правительства на стремительное ухудшение материального положения граждан, на которых обрушилось подорожание энергоносителей, продуктов, автомобильного топлива и услуг», — сообщили организаторы.

Во время митинга горожанам предложили подписать петицию к правительству, в которой министров призывают разработать действенные меры по улучшению положения населения.

Также планируется шествие к правительственным зданиям. Накануне первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан заявил, что полиция примет все меры для сохранения общественного порядка, если участники митинга будут нарушать законы.

Ранее акция протеста против поставок оружия на Украину прошла у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. В митинге участвовали активисты из Бельгии, Франции, Германии и других стран.