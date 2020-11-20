Чехия продлила режим ЧС из-за коронавируса

Данный вопрос на голосование вынесло правительство страны. Предложение кабмина поддержали 56 из 103 депутатов, против проголосовали 42 парламентария.

Между тем кабмин добивался продления режима ЧС на 30 дней — до 20 декабря. Это предложение поддерживали премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр здравоохранения Ян Блатный.

«Появились определенные признаки, что эпидемия коронавируса [в Чехии] пошла на спад, но необходимость в [жестких] социальных ограничениях не отпала», — отметил Блатный.

Продлить режим ЧС необходимо, чтобы и в будущем ограничить социальные контакты и таким образом воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции. Перед католическим Рождеством граждане побегут за подарками, а значит, COVID-19 будет легко передаваться в переполненных магазинах.

Режим чрезвычайной ситуации действует в республике с 5 октября, напомнил сайт «Аргументы и факты». Он должен был завершиться в пятницу, 20 ноября.

В 2020 году в Европе отменили традиционные рождественские ярмарки.