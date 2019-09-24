Чехия продала Украине партию артиллерийских установок за полтора млн долларов
Полтора миллиона долларов — именно столько заплатил украинский спецэкспортер ДГЗИФ «Укринмаш» чешскому предприятию Excalibur Army Spol.S.R.O. за партию самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Об этом сообщила «Свободная пресса».
По данным издания, «Укринмаш» купил 16 самоходных артиллерийских установок. В 2018 году было закуплено 40 таких машин. Украинские профильные СМИ напомнили, что производством 122-милиметровых «Гвоздик» занимались в Польше. Их также собирали на Харьковском тракторном заводе до распада Советского Союза.