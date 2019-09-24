Чехия продала Украине партию артиллерийских установок за полтора млн долларов

По данным издания, «Укринмаш» купил 16 самоходных артиллерийских установок. В 2018 году было закуплено 40 таких машин. Украинские профильные СМИ напомнили, что производством 122-милиметровых «Гвоздик» занимались в Польше. Их также собирали на Харьковском тракторном заводе до распада Советского Союза.