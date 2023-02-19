Мир 19 февраля 2023, 02:30 Чехия призвала Запад не поддерживать сценарии захвата Крыма Украиной Президент Чехии Павел: Западу надо отказаться от поддержки сценария захвата Крыма Украиной РИА «Новости»

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Странам Запада нужно перестать поддерживать идею Украины по захвату Крыма, чтобы избежать для себя нежелательных сценариев в будущем. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел, его слова привела украинская газета «Европейская правда».

«Западу следует воздержаться от поддержки того или иного сценария. Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату», — сказал он, не исключив, что в будущем киевский режим может изменить свою позицию по Крыму.

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По словам президента Чехии, Европа должна быть осторожной в желании к поражению России, чтобы избежать нежелательных сценариев для себя. Павел также указал, что «сценарии могут быть различными».

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Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь ранее призвал Россию и Украину прекратить боевые действия и как можно скорее инициировать мирные переговоры. По его мнению, США и НАТО должны вступить в диалог с РФ, чтобы обеспечить неделимость безопасности.