Мир 29 декабря 2023, 21:29 Чехия признала бесполезность истребителей F-16 на Украине Чешский полковник Петраш: F-16 не обеспечат ВСУ перелома в зоне конфликта Pxhere

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ВСУ не получат никакого преимущества в зоне конфликта после поставок американских истребителей F-16. Об этом в интервью изданию iRozhlas заявил чешский полковник Зденек Петраш.

«Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах, и, к сожалению, эти самолеты не способны обеспечить принципиальный перелом в этом конфликте», — заявил чешский офицер.

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Петраш не смог подтвердить информацию о поставках истребителей Нидерландами.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал поставить 18 истребителей в ближайшее время. СМИ предположили, что обещанные самолеты уже могут находиться на Украине.