29 декабря 2023, 21:29
Чехия признала бесполезность истребителей F-16 на Украине
Чешский полковник Петраш: F-16 не обеспечат ВСУ перелома в зоне конфликта
ВСУ не получат никакого преимущества в зоне конфликта после поставок американских истребителей F-16. Об этом в интервью изданию iRozhlas заявил чешский полковник Зденек Петраш.
«Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах, и, к сожалению, эти самолеты не способны обеспечить принципиальный перелом в этом конфликте», — заявил чешский офицер.
Реклама
Петраш не смог подтвердить информацию о поставках истребителей Нидерландами.
Глава правительства Нидерландов Марк Рютте в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал поставить 18 истребителей в ближайшее время. СМИ предположили, что обещанные самолеты уже могут находиться на Украине.
Чехия
Истребители
ВСУ
Самолеты
Украина
Реклама
Реклама