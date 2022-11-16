Мир 16 ноября 2022, 02:19 Чехия приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России — СМИ Ceskatelevize: депутаты в Чехии приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нижняя палата парламента Чехии — Палата депутатов — приняла вечером 15 ноября резолюцию о «террористическом режиме» в России, сообщило издание Ceskatelevize.

«В соответствии с резолюцией ПАСЕ Палата депутатов парламента Чехии считает нынешний российский режим террористическим», — говорится в заявлении.

Реклама

При этом резолюцию поддержали 129 из 159 депутатов. Документ осуждает атаки российских военных на энергетические объекты Украины, а также присоединение четырех регионов к территории страны по итогам референдумом.

Реклама

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ранее поддержала резолюцию, признающую российских политиков пособниками «терроризму». Речь идет о решениях, касающихся ситуации на Украине.

В марте Россия решила покинуть Совет Европы, который, по мнению Москвы, лишился собственного мнения. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает, что поведение членов ПАСЕ нелогично.

Ранее польский Сенат признал власти России «террористическим режимом». По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, западные страны придерживаются агрессивной риторики в отношении Москвы. Такую позицию они продемонстрировали на саммите «Большой двадцатки».