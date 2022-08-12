Чехия предложит ЕС обсудить запрет на выдачу виз россиянам
Глава МИД Чехии Липавский собирается убедить ЕС запретить россиянам выдачу виз
Чехия инициирует обсуждение по объединению запрета на выдачу шенгенских виз для россиян на неформальной встрече Совета Евросоюза в Праге в конце августа. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, передали в агентстве France Press.
Он назвал полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами-членами ЕС «еще одной весьма эффективной санкцией против России».
«В период российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме», — заявил Липавский.
Для воплощения своих планов чешскому министру придется повлиять на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Как-никак, внедрение подобной санкции должны одобрить все 27 стран ЕС, но не все этого хотят, намечается раскол в мнениях.
Ранее стало известно, что Эстония решила закрыть границу для россиян. Латвийский журналист Вадим Авва заявил, что страны Прибалтики могут развязать гражданскую войну.