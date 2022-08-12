Чехия предложит ЕС обсудить запрет на выдачу виз россиянам

Чехия инициирует обсуждение по объединению запрета на выдачу шенгенских виз для россиян на неформальной встрече Совета Евросоюза в Праге в конце августа. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский, передали в агентстве France Press.

Он назвал полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами-членами ЕС «еще одной весьма эффективной санкцией против России».

«В период российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме», — заявил Липавский.

Для воплощения своих планов чешскому министру придется повлиять на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Как-никак, внедрение подобной санкции должны одобрить все 27 стран ЕС, но не все этого хотят, намечается раскол в мнениях.

Ранее стало известно, что Эстония решила закрыть границу для россиян. Латвийский журналист Вадим Авва заявил, что страны Прибалтики могут развязать гражданскую войну.