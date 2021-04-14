Чехия предложила провести саммит Россия-США в Праге

Чехия не против принять саммит Россия-США в Праге. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на министра внутренних дел республики Яна Гамачека.

«Я дал указание нашим послам в Вашингтоне и Москве предложить Прагу в качестве возможного места встречи», — написал он в Twitter. На саммите должны встретиться президенты России и Америки Владимир Путин и Джозеф Байден. Министр напомнил, что ранее в Чехии проходили переговоры Барака Обамы и Дмитрия Медведева.