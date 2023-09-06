Мир 06 сентября 2023, 09:03 Чехия предложила помочь Украине провести выборы в 2024 году МИД Чехии: выборы на Украине можно провести в 2024 году piqsels

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Парламентские и президентские выборы на Украине можно провести в 2024 году. Чехия готова помочь их организовать, заявил в интервью Euractive пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Даниэл Дрейк.

«Организация выборов в условиях конфликта между Россией и Украиной регулируется украинским законодательством, и как бы сложно ни было, мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году», — сказал он.

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Представитель МИД Чехии добавил, что его страна поддержит Украину в этом вопросе, но формат нужно согласовать с киевским режимом. Пока конкретного запроса, по словам Даниэла Дрейка, не получали.

Выборы депутатов Верховной рады Украины планировали провести в октябре 2023 года, президента — в марте 2024 года. В стране ввели военное положение, во время которого, по словам советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка, организовать их невозможно — около миллиона человек отправили на передовую. Действующий президент Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести голосование.