Чехия пожаловалась на отсутствие плана при прекращении поставок российского газа

В Чехии заявили об отсутствии какого-либо ответа на внезапную остановку поставок российского газа в Европу. Решений на этот счет нет, а проблемы возникнут у большинства европейских стран.

Замглавы чешского Минпромторга Рене Недела описала ситуацию в ходе выступления перед членами парламентского комитета по безопасности. Ее процитировало РИА «Новости».

«Если со дня на день прекратится поставка газа (из РФ — прим. ред), это не имеет решения», — заявила Недела.

Замминистра подчеркнула, что при подобном развитии событий большинство стран Европы столкнутся с проблемами. Из России они импортируют 44% газового запаса. Сама Чехия добывает порядка 2% потребляемого топлива, остальное поступает из России.

Недела назвала единственным выходом из положения совместную закупку газа в рамках ЕС. В дальнейшем государства союза могли бы делить топливо по аналогии с закупками вакцин против коронавируса.

Чтобы уровень поставок энергоносителей в Чехии остался прежним, по мнению замглавы Минпромторга страны, пришлось бы возобновить работу закрытых угольных электростанций. Недела указала на возникновении проблем при таком шаге.