Мир 23 декабря 2022, 15:45 Чехия потребовала от России гарантировать безопасность соседям Глава МИД Чехии Липавский потребовал от России гарантировать ненападение на соседей Википедия

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что требует гарантий от России по ненападению на соседей. Об этом он сказал в интервью агентству ЧТК.

«Я считаю, что прежде всего Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Важно, чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии», — отметил Липавский.

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Дипломат напомнил о словах французского президента Эммануэля Макрона. Политик предложил подумать о гарантиях, которые западные страны могут предоставить России в случае ее возвращения к переговорам по конфликту на Украине.

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Российская сторона не раз говорила, что никому не угрожает. Однако власти РФ никогда не оставляют без внимания потенциально опасные для страны действия других государств. Россия указывала на обеспокоенность в связи с наращиванием сил НАТО на европейской территории, напомнило РИА «Новости».