Чехия попросила НАТО помочь «парализованному» посольству в Москве

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек обратился к союзникам по НАТО с просьбой оказать практическую помощь посольству в Москве, которое в настоящее время парализовано. Об этом сообщило РИА «Новости».

Чешский МИД сообщил, что после высылки в посольстве в Москве осталось пять дипломатов и 19 техслужащих.

Кулганек попросил союзников по НАТО вызвать российских послов в странах альянса, чтобы выразить протест «деструктивной деятельности» России и оказать практическую помощь «парализованному посольству» в Москве.

Глава МИД Чехии заявил в четверг, что у его страны дипломатическая «размолвка» с Россией, но никак не холодная война.

Прага в среду выдвинула России ультиматум, потребовав вернуть в Москву чешских дипломатов, которых выслали в ответ на аналогичный жест чешской стороны. В Кремле эти заявления назвали истерикой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия негативно относится к такому поведению, писала «Газета.ru».

В МИД РФ ранее посоветовали Чехии оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что такой тон в отношении России недопустим.

Чехия объявила 18 дипломатов из посольства РФ персонами нон грата 17 апреля. В СМИ сообщали, что дипломаты якобы являлись сотрудниками разведки и могли быть причастны к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва отвергла эти обвинения, которые назвала голословными. Из России в ответ выслали 20 чешских дипломатов.