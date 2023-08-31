Мир 31 августа 2023, 14:36 Чехия передаст Украине партию боевых вертолетов Минобороны Чехии объявило о планах передать Украине боевые вертолеты Википедия

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Военные Чехии обучат украинских специалистов управлять истребителями F-16 и передадут партию боевых вертолетов. Министр обороны республики Яна Чернохова объявила об этом на встрече с коллегами из Евросоюза в Испании, сообщила пресс-служба ведомства.

«Планируем поставку дополнительных боевых вертолетов, а также рассматриваем возможности содействия подготовке украинских пилотов для самолетов F-16, возможно, также и для других платформ», — сказала Чернохова.

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Министр заявила, что Чехия продолжит оказывать помощь Украине. Для этого заключили соглашения на ремонт и обслуживание вооружений, модернизацию бронетанковой техники. В 2023 году до четырех тысяч солдат завершат обучение. Мобильные учебные группы отправят на украинскую территорию.

Неформальная встреча министров обороны Евросоюза прошла в Толедо 30 августа. На ней обсудили кризис на Украине, действия России, ситуацию в Африке и на Западных Балканах.

В Чехии планировали запустить на деньги Нидерландов производство зенитных вооружений для Украины, сообщили «Известия». Там намеревались собрать 100 модифицированных вездеходов Toyota со скорострельными пулеметами.