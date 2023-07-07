Мир 07 июля 2023, 12:16 Чехия передаст Украине авиасимуляторы полетов на истребителях F-16 Премьер Чехии Фиала пообещал передать Украине авиасимуляторы, вертолеты и боеприпасы United States Air Force

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После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что передаст киевскому режиму авиасимуляторы для обучения пилотов управлению американскими истребителями F-16. Об этом сообщил ТАСС.

«Чехия поможет с обучением [военных] пилотов, включая летчиков для F-16», — сказал он.

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Украинским войскам пришлют специальные учебные симуляторы, чтобы готовиться на территории своей страны. Вдобавок чешская армия поделится боевыми вертолетами и боеприпасами. Петр Фиала пообещал продолжать помогать киевскому режиму во всех областях, в том числе в обороне, и поддерживать его стремление вступить в НАТО.

В Праге возле здания кабмина в 2022 году устроили митинг против военной помощи Украине. Жители требовали остановить поставки оружия и отменить наказание для тех, кто поддержал Россию.

Запад не передал Украине истребители F-16, несмотря на просьбы. Специалисты заявили, что в стране нет подходящей для них инфраструктуры. Владимир Зеленский посчитал, что до принятия решения о поставке нет смысла ее готовить.