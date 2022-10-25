Чехия заявила, что ожидает отказа Европы от закупки российского газа в Турции | 360°

Мир 25 октября 2022, 10:35 Чехия заявила, что ожидает отказа Европы от закупки российского газа в Турции Министр промышленности Чехии Сикела выступил за отказ ЕС от покупки газа из РФ в Турции РИА "Новости"

Читать 360tv в

Чехия ожидает, что Европа откажется от закупки российского газа по газовому хабу в Турции. Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела турецкой газете Dünya.

Глава ведомства обратил внимание, что в Европу сейчас захватила дискуссия о поставках топлива при условии, что импорт из РФ стал проблемой. При этом страны ЕС возлагают вину за высокие цены на топливо на Россию.

Реклама

Кремль не раз указывал, что повышение стоимости нефти и газа стало следствием санкционной политики Запада.

Реклама

Сикела выразил мнение о проекте газового хаба в Турции, который предложил президент России Владимир Путин, переместив транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря.

«Европа будет знать, что это российский газ. Я ожидаю, что Европа не купит его», — подчеркнул министр.

Ранее экс-глава чешской газовой компании заявил, что ЕС не сможет полностью заменить российский газ. Россия поставляла в Европу и Турцию 200 миллиардов кубометров голубого топлива. Страны ЕС потребляют 500 миллиардов кубометров газа.