Чехия отправит в Москву сотрудников безопасности для охраны дипломатов

МИД Чехии планирует направить агентов службы безопасности в Москву. Они будут защищать чешских дипломатов.

Об этом РБК сообщил глава ведомства Томаш Петржичек. Такое решение принято из-за протестов Москвы в связи со сносом памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. По мнению главы МИД, целесообразно усилить меры безопасности своих сотрудников.

«Мы планируем усилить меры безопасности для дипломатов и направим сотрудников службы безопасности напрямую из нашего МИДа в чешское посольство в Москве», — сообщил он.

Фигура Конева появилась в Праге в 1980 году, как знак признательности за освобождение чешской столицы в 1945 году. Инициатива демонтажа памятника принадлежит старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу. Сергей Шойгу обратился в Минобороны Чехии с просьбой передать памятник России. Однако чешские власти отказались.

Ранее президент Чехии осудил снос памятника. Он назвал это глупостью.