Чехия отправит двух сотрудников российского посольства на родину. Их объявили персонами нон грата

Два сотрудника посольства России в Чехии отправятся домой. Об этом заявил премьер-министр европейской страны Андрей Бабиш. По его словам, это связано с историей, когда один из дипломатов перевозил яд рицин в Чехию.

«Мы суверенное государство, и подобные акции для нас неприемлемы. В такой ситуации мы приняли решение: два сотрудника посольства России были названы персонами нон грата», — заявил на пресс-конференции премьер, сообщило РИА «Новости».

В нашем ведомстве ему уже ответили. Там такое решение назвали «недружественным шагом, основанным на бездоказательных обвинениях».

Информация о том, что в Прагу прилетел российский дипломат с ядом рицин, появилась в некоторых СМИ в конце апреля. По данным местных журналистов, он якобы собирался отравить политиков, которые были связаны со сносом памятника маршалу Коневу в чешской столице.

Позже власти страны, в том числе и президент Милош Земан, признали, что у них нет доказательств по делу о «российском отравителе».