Чехия отказалась платить рублями за российский газ

Оплата российского газа рублями нарушает введенные Евросоюзом санкции. Чехия не пойдет на такой шаг. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил премьер-министр республики Петр Фиала.

Он подчеркнул, что Чехия не станет идти на поводу у России и оплачивать газ рублями.

«Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно», — заявил Фиала.

Перед визитом в Польшу чешский премьер-министр в беседе с изданием Irozhlas заявил, что без поставок российского газа страна сможет просуществовать только ограниченное время, если объединит запасы всех поставщиков.

«К сожалению, Чехия — одна из стран, наиболее зависимых от российского газа», — подчеркнул Фиала. Он напомнил, что у страны нет собственных портов и терминалов для хранения сжиженного газа. По его словам, в аналогичной ситуации также находятся Австрия, Словакия и Венгрия.

На этой неделе «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию. Власти стран отказались перейти на новую схему расчета в рублях. После истечения срока оплаты поставки энергоносителя в эти страны прекратились.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Польша начала закупать российский газ через Германию. Он пояснил, что поставки идут обратным реверсом через газопровод «Ямал — Европа». Это такие же объемы, которые раньше Польша закупала напрямую у России.