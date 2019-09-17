Чехия оправдалась перед Украиной за визит делегации в Крым

Представитель чешского МИД заявила, что представители Праги посетили полуостров в частном порядке, их визит не выходил за рамки закона. Она также призвала соотечественников быть предусмотрительными и помнить о том, что украинские власти критически относятся к визитам европейцев в Крым.

«МИД рекомендует гражданам республики при зарубежных поездках уважать законы других стран, включая Украину», — добавила Штихова.

Посольство Украины выразило протест в связи с визитом чешской делегации в Крым. В частности, российский полуостров посетили бывший замглавы компартии Чехии Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, замруководителя Экономической палаты города Усти-над-Лабем Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел. Украинские дипломаты назвали их поездку прямым нарушением санкций Евросоюза, сообщил сайт «Утро.ру».