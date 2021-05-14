Чехия назвала шагом к эскалации создание Россией списка недружественных стран

Россия сделала еще один шаг к дальнейшей эскалации в отношениях с Чехией и Евросоюзом, создав список недружественных государств. Как сообщил ТАСС, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Чехии.

Ведомство отметило, что жалеет о пути, который выбрала Россия, потому что это скажется на снижении контактов между гражданами двух стран, сокращение туризма и развитие двусторонних отношений.

«Считаем эти действия РФ дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и Евросоюзом и его союзниками», — говорится в тексте документа.

МИД подчеркнул, что своими действиями Россия нарушила Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, по которой страны обязаны обеспечивать нормальную работу посольств.

Как отметила «Газета.ru», официальная Прага считает свои действия соответствующими международному праву.

В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркнули, что включении Чехии в список недружественных государств не отразится на работе российского посольства в Праге. Число дипломатов будет соответствовать количеству сотрудников с дипмиссии Чехии в Москве.

Правительство России выпустило указ о создании списка недружественных стран. Туда вошли США и Чехия. Документ предусматривает ограничения на прием на работу россиян и граждан третьих стран. Американскому консульству полностью запретили принимать не граждан США, для Чехии ограничили найм сотрудников до 19 человек.