Мир 09 декабря 2023, 16:23 Чехия нашла способ отказаться от российского газа Власти Чехии создадут госкомпанию для контроля закупок российского газа

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Чешские власти рассматривают возможность создания государственной энергетической компании для централизованных закупок газа, что помогло бы отказаться от российских энергоресурсов. Об этом сообщил сайт Seznam Zpravy, ссылаясь на соответствующее заявление представителя Минпромторга Чехии Войтеха Срнку.

По его словам, государственная компания не стала бы закупать газ в России. Таким образом власти могли бы следовать общеевропейскому курсу отказа от энергоресурсов российского происхождения.

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По данным издания, проект обсуждается Минфином и Минпромторгом Чехии. Вопросы, которые вызывают споры, связаны с бюджетом и органом, которому будет подчиняться компания. При этом расходы на начало работы этой структуры оценивают в миллионы долларов.

Согласно информации чешской таможни, за период с января по сентябрь 2023 года Чехия купила у России газ на общую сумму 44 миллиона долларов. Страна по-прежнему входит в пятерку крупнейших поставщиков топлива в Чехию.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят запретить российским компаниям арендовать терминалы СПГ на территории государств-членов блока.