Чехия изъявила желание помочь Польше решить вопрос с мигрантами

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с предложением помочь польскому правительству в борьбе с мигрантами. По его словам, чешские власти готовы отправить на границу Польши и Белоруссии военных или полицейских. Об этом сообщило РИА «Новости».

При этом Бабиш отметил, что Варшава пока не обращалась за помощью к чехам, однако в случае ухудшения обстановки на границе страна готова оказать содействие. Премьер-министр также подчеркнул, что происходящий на границе миграционный кризис является неприемлемым, написало «Утро.ру».

Недавно мигранты нашли новый способ проникнуть из Белоруссии в Польшу. Они пытаются преодолеть реку Буг на понтонах.